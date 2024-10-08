TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Daha önce adı Fenerbahçe'yle birçok kez anılan ve sarı lacivertlileri çok sevdiğini söyleyen Azmoun'un, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılacağı iddia edildi. Azmoun 2023'teki bir röportajında, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.