  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin, gündem yaratacak bir hamlede bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Kanarya'nın ocak ayı bombası... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8.haftasını bay geçti.


TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Sarı-lacivertliler bu sezon şimdiye kadar 13 resmi resmi karşılaşmaya çıkıp 8 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Sarı lacivertlilerin yaşadığı 2 mağlubiyetin biri Şampiyonlar Ligi 3. Tur ilk maçında Lille'e karşı deplasmanda 2-1 kaybettiği maç olurken diğeri ise ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 3-1 kaybettiği maç oldu.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe Süper Lig'de 7 maç sonunda 16 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe, ligde çıktığı 7 karşılaşmada rakip ağları 16 kez sarstı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

GOL YOLLARINDA PROBLEM

Geçen sezon ligin 8.haftasında 20 gole ulaşan Fenerbahçe, bu sezonun aynı haftasında ise daha az gol attı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Sarı-lacivertli ekipte 2. sezonunu geçiren Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve bu sezon yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro bonservis ödenerek takıma katılan Youssef En-Nesyri'nin kötü performansı Fenerbahçe'nin gol yollarında problem yaşamasına sebep oldu.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe'yle şimdiye kadar 11 maça çıkan En-Nesyri, yalnızca 1 gol kaydedebildi.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FORMSUZLUĞU

Geçen sezonun Fenerbahçe adına kahramanlarından biri olan İrfan Can Kahveci, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Milli futbolcu, Jose Mourinho'dan şu ana kadar istediği süreyi alamadı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

29 yaşındaki isim, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın sadece 3 tanesinde ilk 11 başlarken 1 gol 1 asistlik katkı verebildi.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

İŞTE O İSİM!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin, Shabab Al-Ahli'de forma giyen Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Daha önce adı Fenerbahçe'yle birçok kez anılan ve sarı lacivertlileri çok sevdiğini söyleyen Azmoun'un, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılacağı iddia edildi. Azmoun 2023'teki bir röportajında, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi de olan 29 yaşındaki isim, Portekizli çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde kiralık olarak İtalyan ekibine transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Yaz transfer döneminde Shabab Al-Ahli'ye transfer olan İranlı santrafor, yeni sezonda yeni takımıyla 5 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncunun Shabab Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Reklam
Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...
DİĞER
Son dakika haberi: Bayern Münih'te Sacha Boey şoku! Almanya macerası bitiyor mu?
CHP'de büyüyen "2C" kavgası! Özgür Özel'e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... "Olağanüstü kurultay" kulisi
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 10:50
THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:39
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 10:37
Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... 10:34
G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! 10:29
Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." 10:15
Daha Eski
Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... 10:03
G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 09:26
Aslan'dan Dybala seferi Aslan'dan Dybala seferi 09:21
G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar 09:20
Göztepe rüzgarı Göztepe rüzgarı 09:08
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42