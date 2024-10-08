TRANSFER HABERİ: Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Fenerbahçe lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin, gündem yaratacak bir hamlede bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Kanarya'nın ocak ayı bombası... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8.haftasını bay geçti.
Sarı-lacivertliler bu sezon şimdiye kadar 13 resmi resmi karşılaşmaya çıkıp 8 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı lacivertlilerin yaşadığı 2 mağlubiyetin biri Şampiyonlar Ligi 3. Tur ilk maçında Lille'e karşı deplasmanda 2-1 kaybettiği maç olurken diğeri ise ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 3-1 kaybettiği maç oldu.
Fenerbahçe Süper Lig'de 7 maç sonunda 16 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, ligde çıktığı 7 karşılaşmada rakip ağları 16 kez sarstı.
GOL YOLLARINDA PROBLEM
Geçen sezon ligin 8.haftasında 20 gole ulaşan Fenerbahçe, bu sezonun aynı haftasında ise daha az gol attı.
Sarı-lacivertli ekipte 2. sezonunu geçiren Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve bu sezon yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro bonservis ödenerek takıma katılan Youssef En-Nesyri'nin kötü performansı Fenerbahçe'nin gol yollarında problem yaşamasına sebep oldu.
Fenerbahçe'yle şimdiye kadar 11 maça çıkan En-Nesyri, yalnızca 1 gol kaydedebildi.
İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FORMSUZLUĞU
Geçen sezonun Fenerbahçe adına kahramanlarından biri olan İrfan Can Kahveci, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.
Milli futbolcu, Jose Mourinho'dan şu ana kadar istediği süreyi alamadı.
29 yaşındaki isim, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın sadece 3 tanesinde ilk 11 başlarken 1 gol 1 asistlik katkı verebildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine çevirdi.
İŞTE O İSİM!
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin, Shabab Al-Ahli'de forma giyen Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Daha önce adı Fenerbahçe'yle birçok kez anılan ve sarı lacivertlileri çok sevdiğini söyleyen Azmoun'un, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılacağı iddia edildi. Azmoun 2023'teki bir röportajında, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho'nun eski öğrencisi de olan 29 yaşındaki isim, Portekizli çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde kiralık olarak İtalyan ekibine transfer olmuştu.
Yaz transfer döneminde Shabab Al-Ahli'ye transfer olan İranlı santrafor, yeni sezonda yeni takımıyla 5 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncunun Shabab Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.