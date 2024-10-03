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Haberler Fenerbahçe

Sorularıma cevap verin

Acun Ilıcalı, Metin Öztürk’ün kendisine yönelik açıklamalarının ardından G.Saray 2. Başkanı’na üç soru yöneltti ve “Sorularıma somut cevaplar vermenizi bekliyorum” diyerek seslendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Sorularıma cevap verin

FenerbahçeAsbaşkanı Acun Ilıcalı'nın salı günü yapmış olduğu açıklamalara dün Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'ten yanıt geldi. Metin Öztürk'ün söylediği sözler sonrasında ise Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Açıklamamda 'Konuşacağım her şey somut olacak, bir iddia, gri alan üzerinde konuşma yapmayacağım. Kimse de laf kalabalığı yapmasın, konuşmayı başka yerlere çekmesin, kinimi kusacağım diye bize saldırmasın' dedim. Ancak ne yazık ki kalemşörler tam olarak laf kalabalığı çerçevesinde, topyekün cevap yetiştirme çabası içerisindeler. Metin Öztürk de yine laf kalabalığıyla konuyu dağıtmaya çalışıyor. Çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar.

"ALAKASIZ GÜNDEMİ BIRAKIN"

Alakasız gündemi bir yana bırakıp gerçeklere yönelik 3 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum: 1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı? 2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu? 3- Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz? 4- Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu? Bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum."

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