Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına Twente deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 - 1 beraberlikle döndü. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HER MAÇ BAŞIMIZA GELİYOR"

"iyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. iyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak."

AMRABAT HAKKINDA...

"Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atması gerekiyor."