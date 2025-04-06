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Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar: Talisca'yı kutladım

Milan Skriniar: Talisca'yı kutladım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte Skriniar'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:30
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Milan Skriniar: Talisca'yı kutladım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte Skriniar'ın yaptığı açıklamalar...

"TALISCA'YI KUTLADIM"

"Allan Saint-Maximin röportaj yaparken, Talisca ile konuşuyordum ve çok güzel bir maç çıkardığını söyledim. Ve onu kutladım. Maça iyi başladık, kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek için onları zorladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Fenerbahçe olduğumuzu ve evimizde oynadığımızı onlara gösterdik. Sonuç 4-1 oldu."

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