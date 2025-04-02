Fenerbahçe Beko 75-83 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, önemli bir maçta Barcelona'yı konuk etti. Karşılıklı büyük bir mücadeleye sahne olan maçta konuk ekip Barcelona, son periyottaki etkili oyunuyla sahadan 83-75 galip ayrıldı.

MAÇIN PERİYOT SONUÇLARI

1.Periyot: Fenerbahçe Beko 23-21 Barcelona

2.Periyot: Fenerbahçe Beko 50-39 Barcelona

3.Periyot: Fenerbahçe Beko 66-62 Barcelona

4.Periyot: Fenerbahçe Beko 75-83 Barcelona

Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 11 sayı farkla önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Barcelona'nın sert savunması ve etkili hücum performansı maçın dengesini değiştirdi. Son periyotta oyunun kontrolünü eline alan deplasman ekibi, sahadan 85-78'lık galibiyetle ayrılarak kritik bir zafer elde etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 11. mağlubiyetini alarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Barcelona ise bu sezonki 19. galibiyetini elde ederek ilk 6 içindeki yerini güvence altına aldı.

EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münich deplasmanında galibiyet arayacak. Barcelona ise kendi evinde Virtus Bologna'yı ağırlayacak.