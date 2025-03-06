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Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sarunas Jasikevicius önderliğinde, Avrupa'da çıktığı son maçta Paris Basket'i 87-83 mağlup eden sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında da kazanmak istiyor. Son haftalarda yükselen performansıyla 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde ikinci sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 15 galibiyet ve 12 yenilgi alarak 9. sırada bulunuyor. Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 22:24
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Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, son hafta oynanan Paris Basket maçını 87-83 kazanarak taraftarını sevindirdi. Ligde 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, İtalyan ekibine karşı kazanarak galibiyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kanarya, zirve yarışında Olimpiakos ile olan mücadelesinde yara almak istemiyor. Ev sahibi takım ise 15 galibiyet ve 12 yenilgi alarak 9. sırada bulunuyor.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Olimpia Milano 0-0 Fenerbahçe Beko

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı 6 Mart Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano'da, Mediolanum Forum'da oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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