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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Barcelona ile Anadolu Efes 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Palau Blaugrana'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:10
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THY Euroleague | Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Palau Blaugrana'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Anadolu Efes maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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