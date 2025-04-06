FC Porto 1-4 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 28. hafta müsabakaları ile devam etti. Haftanın maçında Porto ile Benfica karşı karşıya geldi.

Porto'nun ev sahipliğini üstlendiği dev derbide Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 1. dakikasında Vangelis Pavlidis'in golü ile Benfica 1-0 öne geçerken asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

43. dakika'da kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden Vangelis Pavlidis, Benfica'yı ilk yarının sonunca 2-0 öne taşıdı.

PAVLIDIS TARİHE GEÇTİ

Dakika 69'da yeniden fileleri havalandıran Vangelis Pavlidis, kaydettiği hat-trick ile Benfica tarihinde Porto deplasmanında hat-trick kaydeden ilk oyuncu oldu.

Porto'nun tek golü dakika 81'de Samu Omorodion Aghehowa tarafından kaydedildi.

Skoru belirleyen golü ise dakika 90+4'te Orkun Kökçü'nün asisti ile Otamendi attı: 4-1.

Benfica, bu sonuç ile birlikte Porto'yu farklı geçti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.