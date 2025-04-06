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Haberler Trabzonspor Pedro Malheiro: İyi yoldayız

Pedro Malheiro: İyi yoldayız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu. İşte Malheiro'nun açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:26
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Pedro Malheiro: İyi yoldayız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi. Maçın ardından Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu. İşte Malheiro'nun sözleri...

"İYİ YOLDAYIZ"

"Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Fenerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."

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