Cesur olmalıyız

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe beraberliğini değerlendirdi. Fatih Tekke, "Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil. 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Attığımız gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum, her zaman alkışlayacağım" dedi. Takımına destek olan başarılı çalıştırıcı, "Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, sabredeceğiz, biraz bekleyeceğiz. Tekrarlar, tekrarlar devam edecek. Bu yıl böyle. Üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

19 yıl sonra ilk kez

FATIH Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra ilk kez iç sahada teknik direktör olarak maça çıktı. Tribüne çağrılan Fatih Tekke'ye büyük destek vardı ve çiçek verildi. Bu esnada genç çalıştırıcı duygusal anlar yaşadı.

Burası benim şehrim

TEKNİK direktör olarak Trabzonspor'da iç sahada ilk maçına çıkmasıyla ilgili konuşan Fatih Tekke, "20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler" yorumunu yaptı.

Tribünler dolmadı

TRABZONSPORGöztepe maçında tribünler dolmadı. Doğu tribününün önemli bölümü dolsa da diğer tribünler aynı seviyeye ulaşmadı. Ayrıca çok sayıda Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

1 puan önemli

GÖZTEPE'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, "Trabzonspor ile zor bir maç olacağını söylemiştim ve öyle oldu. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Trabzonspor deplasmanında 1 puan önemli" diye belirtti.

Göztepe'nin hasreti

GÖZTEPE galibiyet hasretini bitiremedi. Sarı-kırmızılılar, ligde son 8 maçını kazanamayıp 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Göztepe, 11 maçtır kazanamayan Adana Demir'in ardından ligde en uzun süre sevinemeyen takım konumunda.

Kalbimizde olacaksın

İSTANBUL'da uğradığı bıçaklı saldırıda vefat ederek Türkiye'yi yasa boğan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi unutulmadı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet" ifadeleri kullanıldı.