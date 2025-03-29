Fırtına vakti

Yıllardır geri dönmenin hayalini kurduğu Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Tekke, bugün çok özel anlar yaşayacak. Başarılı hoca, ilk kez Papara Park'ta bordomavili tribünlerin karşısına çıkacak, tam anlamıyla bayram havası esecek. Başakşehir karşılaşmasıyla göreve başlayan ve 3-0'lık galibiyet alan Tekke için Göztepe sınavının ayrı bir anlamı daha var. Eğer kazanırsa, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki en iyi hoca başlangıcına imza atacak ve 2'de 2 yapacak. Teknik patron Avcı, Bjelica ve Şenol Güneş'in yanı sıra kulüpte görev alan Orhan Ak ile İhsan Derelioğlu da 2'de 2 yapamamıştı.

BASKI KUR, TOPU KAZAN

Ak 2 maçta 3, İhsan Derelioğlu aynı periyotta 1 puan aldı. Bjelica, ilk 2 maçına deplasmanda çıktı ve 0 çekti. Abdullah Avcı 4 puan kazanırken, Güneş ise 2 beraberlikle göreve başlamıştı. Geldiği günden bu yana 'savaşan takım' vurgusu yapan Tekke, Başakşehir sınavında çok küçük dokunuşlar yaptıklarını belirtmişti. 47 yaşındaki hoca, Göztepe maçında ise kendi oyun anlayışından daha somut görüntüler ortaya koymaya çalışacak. Tekke'nin daha çok ön alan baskısı, topa hakimiyet ve daha çok organize atak konuları üzerinde durduğu ve bunu talebelerine aşılamaya çalıştığı dile getirildi.

19 YIL SONRA TEKKE

Yeni teknik direktör Fatih Tekke bugün Papara Park'a ilk kez çıkıyor. Bordo-mavili takımın unutulmaz isimlerinden 47 yaşındaki hoca, bordo-mavili formayla o dönem açık olan Avni Aker Stadyumu'nda son kez Fenerbahçe'ye karşı 29 Nisan 2006 tarihinde 2 gol atmıştı. Fatih Tekke, şimdi ise Trabzon'a teknik direktör olarak döndü. 19 yıl sonra, 29 Mart 2025 tarihinde bu kez saha kenarında hoca olarak görev yapacak. Tekke'nin futbolcu olarak Trabzon'da son kez sahaya çıktığı günden hoca olarak dönmesi arasında tam 6 bin 909 gün var.