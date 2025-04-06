Roma 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, kendi sahasında Juventus'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Juventus, 40. dakikada Manuel Locatelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya etkili başlayan Roma, 49. dakikada Eldar Şahmuradov'un golüyle eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklense de skoru değiştirecek gol gelmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Roma'da Zeki Çelik 72 dakika sahada kalırken; Juventus'ta Kenan Yıldız 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Roma puanını 53'e, Juventus ise 56'ya yükseltti.

GELECEK HAFTA KRİTİK MÜCADELELER

Serie A'nın 32. haftasında Roma, ezeli rakibi Lazio'nun konuğu olacak. Başkent derbisi öncesi hazırlıklar şimdiden başladı. Juventus ise Torino'da Lecce'yi ağırlayarak üç puan arayacak.