FENERBAHÇE HABERİ | Anderson Talisca'dan Alex De Souza sözleri!

Trabzonspor karşısında hat-trick yaparak Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Anderson Talisca, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"UMARIM AYNI BAŞARILARI ELDE EDERİM"

"Çok mutluyum bu dev kulübü temsil edebildiğim için. Bugün takımın kolektif performansından çok memnunum. Burada bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sürece her zaman inandım.

Birkaç maçtır deniyordum. Tek vuruşta gol atma becerimi biliyordum. Kariyerimde birçok golüm var.

Maçtan önce Baroni ile telefonda konuştuk. Balık yemenin bağışıklık sistemine iyi geldiğinden bahsetti. Şu an kendimi iyi hissediyorum.

Alex gol attığında çalan müziğin benim attığım golden sonra çalınması benim için büyük mutluluk. Umarım ben de aynı başarıları elde ederim."