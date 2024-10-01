Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Lucas Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 2023/24 sezonunda RAMS Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip ayrıldığı Galatasaray derbisinde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesinin ardından sevinç gösterisinde bulunan Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"O YUMRUKLAR TÜRK FUTBOLUNA KALKMIŞTIR"

Acun Ilıcalı konuyla ilgili "Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmışken Lucas Torreira, 'Hakemi aldatıp sizin oyuncunuzu attırdım' dercesine Galatasaray tribününe 'İşte bu' diyor. O gün Torreira'nın havaya kalkan yumrukları, Türk futboluna kalkmıştır." ifadelerini kullandı.