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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Lucas Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından sevinç gösterisinde bulunan Lucas Torreira'ya da değindi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:37
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Lucas Torreira yorumu! "O sevinç yumrukları..."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 2023/24 sezonunda RAMS Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip ayrıldığı Galatasaray derbisinde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesinin ardından sevinç gösterisinde bulunan Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"O YUMRUKLAR TÜRK FUTBOLUNA KALKMIŞTIR"

Acun Ilıcalı konuyla ilgili "Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmışken Lucas Torreira, 'Hakemi aldatıp sizin oyuncunuzu attırdım' dercesine Galatasaray tribününe 'İşte bu' diyor. O gün Torreira'nın havaya kalkan yumrukları, Türk futboluna kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

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