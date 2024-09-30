Mustafa Çulcu'dan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı olmalıydı?

Fenerbahçe, saman alevi maça önde baskı ile başladı. Szymanski net golü atamayınca alev de söndü. Klasik Maximin'in ayağına bakan futbola döndü. Tadic etkisizdi çok top ezdi. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu tempo yapamaması. Antalya zayıf kadro yapısıyla oyuna ortak oldu. Pozisyonlar buldu. Bir topu direkten döndü. İkinci yarı kademe kademe ve özellikle 60-65 arası Fenerbahçe tempoyu yükseltince golü buldu. Mourinho hâlâ takımını tanımaya çalışıyor. Fenerbahçe temposuz oyunla ihtiyacı olan üç puanı aldı. Hakem Cihan Aydın çok koşan hatta topla yarışan bir hakem.Şunu bilmeli ki hiçbir hakem topu geçemez. İlk dakikada Fenerbahçe hücumunda kale çizgisi üzerinden Veysel topu çıkarıyor. Ekrana gelen görüntüye göre topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Pozisyon gol değil. 2 nolu yardımcı, bu pozisyonu en iyi gören konumunda. Köşede çakılı kaldı devam dedi. 7'de Dzeko topla Antalya ceza sahası içinde Veysel sağ ayağı ile Dzeko'nun sol bacağına kaval kemiği yanına resmen darbe vuruyor ve kalça ile de yükleniyor, topla oynayan Dzeko rakibine faul yapan ise Veysel, pozisyon net penaltı. Hakem çözemiyor, veremiyor VAR Alper Çetin uyku halinde uyuyor karışmıyor! Açık ve bariz hata. Pozisyon net penaltı ama penaltı badem oluyor. "Nasıl olacak bu iş?" Hakemler sarı kartlara geç girmek gibi bir saplantı içinde kontrolsüz hareketlere sadece faul verip kart göstermiyorlar. Bu anlamsız tasarruf taktik faullerle rakibi durduran güçsüz takımları güçlendirir teknik kaliteli oyun oynamaya çalışan takımları ise ürkütür sindirir. Bu nedenle hakemler bu durumu tekrar gözden geçirmeli. Evrensel uygulamaları özele indiremezsiniz. İlk yarı uzatma dakikalarında önce avantaja bırakıp sonra Kelven'e gösterdiği sarı kart doğruydu. 63 ve 81'de Fenerbahçe golleri öncesi avantajları oynatması hakemin artısıydı. 76'da Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde VAR'ın hızı olağanüstü! İsterlerse hızlı olabiliyorlar… Mourinho'nun gösterdiği tepki kabul edilemez hakemin gösterdiği sarı kart net doğru ve örnek bir sarı kart.