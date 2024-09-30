  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya sert eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya sert eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Tadic ve Thalisson Kelven(KK) kaydetti.

Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

AHMET ÇAKAR - FARKI SAYGISIZLIĞI

Fenerbahçe kazandı ama hiç tat vermedi, vermiyor ve verecek gibi de görünmüyor. Jose Mourinho farkı sadece yaptığı hakem saygısızlıklarında görünüyor. Antalyaspor, Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından biri ama ürettiği gol pozisyonu biri, ikiyi geçmez. Maçın hemen başında Szymanski'nin kaçırdığı bir gol var ki inanılır gibi değil… Kaleye yarım metre uzakta, kaleci kalede yok, kale bomboş… İlk devre ve Tadic'in attığı gole kadar tüm Fenerbahçeliler 9 doğurdu. Amrabat dışında "eh" diyeceğimiz bir oyuncu bile yok. Dzeko'da fiziki düşüş var. Tadic de geriye gidiyor ama attığı akıllı golle birçok şeyi öteleyebiliyor. Tadic'in vuruş tekniği ve oyun zekası iyi olmasa Fenerbahçe ilk golü de bulamazdı. Hemen ardından da Kostic'in soldan yaptığı ortaya Antalyaspor defans oyuncusu kafayı ters vurunca Fenerbahçe maçı kurtardı. Sonuçta; Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti… Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar. Hakem Cihan Aydın, oyunun hemen başında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi pozisyonunda devam ettirdiler VAR hakeminin yardımıyla da haklı olarak gol kararını vermediler. Çünkü topun az da olsa bir kısmı çizgiyle irtibatlıydı. Ama ilk yarıda Dzeko'ya yapılan mutlak bir penaltı var. Omuzlara bakınca şarj gibi görünüyor ama aşağıdan Veysel Sarı'nın Dzeko'nun bacağına çok net bir faulü var.

Hyundai
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı?
DİĞER
Yeşilçam'ın esmer güzeli... 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı pozlarıyla adeta filmlerini yeniden canlandırıyor!
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
Jose Mourinho: Ofsayt değildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi'nin sorunu ne? Batshuayi'nin sorunu ne? 01:05
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? 00:54
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:34
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:25
Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! 00:22
Jose Mourinho: Ofsayt değildi Jose Mourinho: Ofsayt değildi 00:22
Daha Eski
Derbide büyük olay! Maç durduruldu Derbide büyük olay! Maç durduruldu 00:22
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 00:22
Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... 00:22
F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! 00:22
Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? 00:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 00:22