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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'de ana gündem konularından biri de tarihe geçen bir bonservis bedeli ödenerek alınan ancak beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 08:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere herkesin gözü bonservisine yaklaşık 20 milyon euro ödenen Youssef En-Nesyri'de...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Aynı zamanda bu transfer, bir Süper Lig kulübünün ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Son olarak Avrupa Ligi arenasında Union SG maçında net fırsatları harcayan En-Nesyri, gözünü Antalyaspor karşılaşmasına çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Faslı oyuncu, 5 maçlık gol hasretini artık sonlandırmak ve taraftarına kendini ispatlamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

Ligde tek golünü Göztepe karşısında atan 28 yaşındaki forvet, daha sonra Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Union SG'yi boş geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...

370 DAKİKADA 1 GOL

Sarı-lacivertli formayla 9 maçta 370 dakika sahada kalan Nesyri'nin şu ana kadar sadece 1 gol katkısı bulunuyor.

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