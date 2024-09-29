FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...
Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'de ana gündem konularından biri de tarihe geçen bir bonservis bedeli ödenerek alınan ancak beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri! İşte detaylar...
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Son olarak Avrupa Ligi arenasında Union SG maçında net fırsatları harcayan En-Nesyri, gözünü Antalyaspor karşılaşmasına çevirdi.
Faslı oyuncu, 5 maçlık gol hasretini artık sonlandırmak ve taraftarına kendini ispatlamak istiyor.
Ligde tek golünü Göztepe karşısında atan 28 yaşındaki forvet, daha sonra Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Union SG'yi boş geçmişti.
370 DAKİKADA 1 GOL
Sarı-lacivertli formayla 9 maçta 370 dakika sahada kalan Nesyri'nin şu ana kadar sadece 1 gol katkısı bulunuyor.
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