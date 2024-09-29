FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Efsanemiz Alex'i görmek...

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, maç sonu Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza'ya övgü dolu sözler söyledi.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ

Dusan Tadic: "Bana göre ilk 10 dakikaya iyi başladık. Yarattığımız şanslar da vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içerisine girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk, attığımız gol oyunu açmak için çok önemliydi. İkinci golü attık, üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Antalyaspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Alex de Souza, efsanemiz. Onu da burada görmek gerçekten hoştu. Çok önemli bir galiiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.