Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın 57. kez karşılaşacak.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.