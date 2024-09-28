Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı planlarken teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ilk 11'ine dair kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:38
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ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez deplasmanda karşılaştı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.
İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.
FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ...
Livakovic, Oosterwolde, Çağlar, Becao, Osayi, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Maximin, En-Nesyri
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