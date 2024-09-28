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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı planlarken teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ilk 11'ine dair kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:38
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Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın 57. kez karşılaşacak.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez deplasmanda karşılaştı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

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