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Haberler Fenerbahçe

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Kanarya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu mücadeleyi Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. Çakar'dan sarı-lacivertlilerin o yıldızı için sert sözler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 10:37
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Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

"Fenerbahçe kazanmak zorundaydı. Hem Galatasaray mağlubiyetini bir nebze olsun unutturmak hem de Avrupa macerasının ilk maçında evinde 3 puan almak istiyordu. Zar zor başardılar.

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

Kazandılar ama asla iyi oynamadılar. Çok fazla soru işareti var. Mesela ilk 15 dakika tam bir kâbus Fenerbahçe için. Union maça bir başladı, Fenerbahçe kafayı çeviremiyor, rakip kaleye gidemiyor, maç Livakovic ile Union'lular arasında geçiyordu.

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

Sonra Fenerbahçe biraz toparlar gibi oldu, bu anda da Çağlar ile golü buldular. Bir yan topta Çağlar iyi vurdu.

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

En-Nesyri, Cengiz ve İrfan Can Kahveci dünkü rotasyonun ana oyuncularıydı. Ama En-Nesyri için 23 milyon Euro bence çöpe atılmış büyük bir miktar. Kafa vurma özelliğinden başka hiçbir artısını görmedim.

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

Cengiz, dökülmeye devam ediyor. İrfan Can bir şeyler yapmaya çalıştı, Syzmanski yine silik oynadı. Maçın son bölümünde Union kendi kalesine golü atmasa, 10 kişi kalmalarına rağmen hep sıkıntı yaratacaklardı.

Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

Fenerbahçe'nin diğer bir problemi sol bek. Oosterwolde bu mevkinin ideal oyuncusu değil. Sonuçta Fenerbahçe bir nebze olsun kara bulutları dağıttı ama ne rotasyon ışık verdi ne de oynanan futbol…

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