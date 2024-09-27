Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Kanarya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu mücadeleyi Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. Çakar'dan sarı-lacivertlilerin o yıldızı için sert sözler geldi. İşte detaylar...
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En-Nesyri, Cengiz ve İrfan Can Kahveci dünkü rotasyonun ana oyuncularıydı. Ama En-Nesyri için 23 milyon Euro bence çöpe atılmış büyük bir miktar. Kafa vurma özelliğinden başka hiçbir artısını görmedim.
Cengiz, dökülmeye devam ediyor. İrfan Can bir şeyler yapmaya çalıştı, Syzmanski yine silik oynadı. Maçın son bölümünde Union kendi kalesine golü atmasa, 10 kişi kalmalarına rağmen hep sıkıntı yaratacaklardı.
Fenerbahçe'nin diğer bir problemi sol bek. Oosterwolde bu mevkinin ideal oyuncusu değil. Sonuçta Fenerbahçe bir nebze olsun kara bulutları dağıttı ama ne rotasyon ışık verdi ne de oynanan futbol…
Fransız hakem, genelde iyi maç yönetti. Çok sakin ve objektifti. Verdiği iki kırmızı kartta da haklıydı."
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