Ahmet Çakar'dan o yıldız için sert sözler! "Çöpe atılmış büyük bir miktar"

En-Nesyri, Cengiz ve İrfan Can Kahveci dünkü rotasyonun ana oyuncularıydı. Ama En-Nesyri için 23 milyon Euro bence çöpe atılmış büyük bir miktar. Kafa vurma özelliğinden başka hiçbir artısını görmedim.

Cengiz, dökülmeye devam ediyor. İrfan Can bir şeyler yapmaya çalıştı, Syzmanski yine silik oynadı. Maçın son bölümünde Union kendi kalesine golü atmasa, 10 kişi kalmalarına rağmen hep sıkıntı yaratacaklardı.