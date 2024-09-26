Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla vasatı aşamayan En Nesyri konusunda gözler Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizli hocanın rekor bonservisle kadroya katılan oyuncu kazanmak için her yolu denediği iddia edildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerde Faslı forvetin beklenen performansı sergileyememesi moralleri bozdu.
Şu ana kadar 8 maçta 293 dakika süre alan Faslı oyuncu, beklentileri karşılayamazken Galatasaray derbisinin son anlarında kaçırdığı gol ile de taraftarı kızdırmıştı.
Portekizli hocanın taktik idmanlarda 11'de oynattığı 27 yaşındaki golcü için bugünkü mücadele kendisini kanıtlamak adına önemli bir fırsat.
DİĞER