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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla vasatı aşamayan En Nesyri konusunda gözler Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizli hocanın rekor bonservisle kadroya katılan oyuncu kazanmak için her yolu denediği iddia edildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:07
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Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Fenerbahçe'nin rekor bonservisle kadrosuna kattığı En Nesyri konusunda gözler Jose Mourinho'ya çevrildi.

Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertlilerde Faslı forvetin beklenen performansı sergileyememesi moralleri bozdu.



Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Jose Mourinho, Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yaz transferde kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Faslı yıldız En Nesyri'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Union SG karşılaşmasında forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Şu ana kadar 8 maçta 293 dakika süre alan Faslı oyuncu, beklentileri karşılayamazken Galatasaray derbisinin son anlarında kaçırdığı gol ile de taraftarı kızdırmıştı.

Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'ye çevrildi! Jose Mourinho...

Portekizli hocanın taktik idmanlarda 11'de oynattığı 27 yaşındaki golcü için bugünkü mücadele kendisini kanıtlamak adına önemli bir fırsat.

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