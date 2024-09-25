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Fenerbahçe'ye 2 isimden müjde! Maximin ve Osayi Samuel...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme sonrası sevindiren nokta ise Maximin ve Osayi Samuel konusunda geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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