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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye 2 isimden müjde! Maximin ve Osayi Samuel...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme sonrası sevindiren nokta ise Maximin ve Osayi Samuel konusunda geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 09:23
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