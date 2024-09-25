FENERBAHÇE HABERİ: Samandıra'da dev zirve! "Bu böyle gitmez"

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyeti sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, başkan Ali Koç'un Samandıra'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve hem derbide alınan sonuç hem de ortaya konan kötü futbol ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirlendi.

KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Koç'un deneyimli teknik adama, "Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Koç'un,"Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz" dediği ifade edildi.

DAHA GÜÇLÜ BİR OYUN SÖZÜ

Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Derbide bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Bu süreç böyle devam etmemeli, bu takım bir an önce toparlanıp kendine gelmeli" ifadelerini kullandığı belirlendi. Mourinho'nun da, Koç'a kısa süre içerisinde daha güçlü bir oyun oynayacakları konusunda söz verdiği de gelen haberler arasında. Samandıra'daki kritik zirvenin Fenerbahçe'nin performansına nasıl yansıyacağı merak konusu.