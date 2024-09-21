TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi
Fenerbahçe'de devre arası yapılacak takviyeler için teknik heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bazı bölgeler için araştırmalar devam ediyor. Fenerbahçe yönetimine bu sürede ise sürpriz bir golcü önerisi geldi. İşte o isim ve detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Ancak Abdülkerim Bardakcı'ya, ilk kontrolünde şok pres planlanıyor.
Sebastian Szymanski, bu konuda ön plana çıkacak.
Abdülkerim ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.
Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.
Diğer yandan önümüzdeki transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'ya kaliteli bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
Birçok dünya yıldızını yaz transfer sezonunda kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin listesine son eklenen isim ise; PSG'nin Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos oldu.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralanan ve devre arasında tam 65 milyon euro ödenerek bonservisi alınan 22 yaşındaki golcü, Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi.
Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki transfer sezonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye basacak.
PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen Ramos için, Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak.
Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor.
Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'de 40 resmi maçta forma giydi.
23 yaşındaki santrfor bu maçlarda 14 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Portekiz Milli Takımı formasını da 14 kez terleten Gonçalo Ramos, 14 gol 8 asistle oynadı.
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