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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Fenerbahçe'de devre arası yapılacak takviyeler için teknik heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bazı bölgeler için araştırmalar devam ediyor. Fenerbahçe yönetimine bu sürede ise sürpriz bir golcü önerisi geldi. İşte o isim ve detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 10:23
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TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine çıkacak sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Nasıl bir oyun planıyla sahada olacağı merak edilen Mourinho ise oyuncularına pres konusunda uyarılarda bulunurken, yoğun bir baskıda bulunmayacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Ancak Abdülkerim Bardakcı'ya, ilk kontrolünde şok pres planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Sebastian Szymanski, bu konuda ön plana çıkacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Abdülkerim ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Diğer yandan önümüzdeki transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'ya kaliteli bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Birçok dünya yıldızını yaz transfer sezonunda kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin listesine son eklenen isim ise; PSG'nin Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos oldu.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralanan ve devre arasında tam 65 milyon euro ödenerek bonservisi alınan 22 yaşındaki golcü, Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki transfer sezonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye basacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen Ramos için, Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'de 40 resmi maçta forma giydi.

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