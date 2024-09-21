TRANSFER HABERİ: 65 milyon Euro'ya almışlardı! Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.

Diğer yandan önümüzdeki transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'ya kaliteli bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor.