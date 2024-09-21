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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Süper Lig'de nefesler tutuldu gözler Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesine çevrildi. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Jose Mourinho oyuncularına Galatasaray'ın yıldız ismi konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 12:27
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, bu akşam karşılaşacakları ezeli rakipleri hakkında "Galatasaray'ı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Benim için normal bir mücadele" diyen sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, derbiyi satranç maçı olarak görüyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hafta boyunca hazırladığı analizleri oyuncularına aktaran Portekizli teknik adam, saha içinde Okan Buruk'u mat etmek istiyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Takımıyla üst üste toplantılar yaparak rakibin eksik yönlerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, özellikle orta sahada hakimiyet kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti

Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen için de stoperlerini özellikle uyaran Mourinho'nun, Nijeryalı oyuncunun bir an olsun boş bırakılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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