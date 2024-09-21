Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jose Mourinho o isme dikkat çekti
Süper Lig'de nefesler tutuldu gözler Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesine çevrildi. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Jose Mourinho oyuncularına Galatasaray'ın yıldız ismi konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hafta boyunca hazırladığı analizleri oyuncularına aktaran Portekizli teknik adam, saha içinde Okan Buruk'u mat etmek istiyor.
Takımıyla üst üste toplantılar yaparak rakibin eksik yönlerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, özellikle orta sahada hakimiyet kurmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen için de stoperlerini özellikle uyaran Mourinho'nun, Nijeryalı oyuncunun bir an olsun boş bırakılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
DİĞER