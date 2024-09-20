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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 19:17 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 19:19
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.

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