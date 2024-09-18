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Galatasaray’a ilk gol Kostic’le
Jose Mourinho, ezeli rakibi Galatasaray'a ilk golü Filip Kostic transferinde attı. Tutto Juve'den Andrea Losapio'nun haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'la masada olan Sırp yıldızı telefonla aradı ve takımında görmek istediği söyledi. Kostic de Jose'den gelen telefon sonrasında Galatasaray'ı reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
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