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Haberler Fenerbahçe

Galatasaray’a ilk gol Kostic’le

Jose Mourinho, ezeli rakibi Galatasaray'a ilk golü Filip Kostic transferinde attı. Tutto Juve'den Andrea Losapio'nun haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'la masada olan Sırp yıldızı telefonla aradı ve takımında görmek istediği söyledi. Kostic de Jose'den gelen telefon sonrasında Galatasaray'ı reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray’a ilk gol Kostic’le
Jose Mourinho, ezeli rakibi Galatasaray'a ilk golü Filip Kostic transferinde attı. Tutto Juve'den Andrea Losapio'nun haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'la masada olan Sırp yıldızı telefonla aradı ve takımında görmek istediği söyledi. Kostic de Jose'den gelen telefon sonrasında Galatasaray'ı reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
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