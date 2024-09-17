Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan Filip Kostic için flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertliler bu anlamda derbide asla hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'de derbi için kadro planlama çalışmaları devam ederken durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Filip Kostic.
Son olarak Mourinho'dan yıldız futbolcu için flaş karar geldi.
Kostic mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak ve Mourinho tarafından gidişata göre durumu değerlendirilecek.
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