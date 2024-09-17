  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan Filip Kostic için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 10:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşma öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Jose Mourinho önderliğindeki Kanarya, uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Sarı-lacivertliler bu anlamda derbide asla hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Fenerbahçe'de derbi için kadro planlama çalışmaları devam ederken durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Filip Kostic.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galataray derbisi için flaş Filip Kostic kararı!

Son olarak Mourinho'dan yıldız futbolcu için flaş karar geldi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! 10:38
Ataman'dan pankart açıklaması! Ataman'dan pankart açıklaması! 10:32
Galatasaray - Gaziantep maçı detayları! Galatasaray - Gaziantep maçı detayları! 10:03
Mourinho'dan flaş Kostic kararı! Derbide... Mourinho'dan flaş Kostic kararı! Derbide... 09:59
Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya! Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya! 09:41
Ankersen farkı Ankersen farkı 09:36
Daha Eski
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! TFF'ye açık mektup Beşiktaş'tan hakem tepkisi! TFF'ye açık mektup 23:05
Antalyaspor 90+8'de güldü! Antalyaspor 90+8'de güldü! 23:05
G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! 23:05
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 23:15
Lazio evinde kazandı! Lazio evinde kazandı! 23:45
Lazio evinde kazandı! Lazio evinde kazandı! 23:45