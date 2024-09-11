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Her pozisyonda rahat oynuyor

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katacağı Cristian Medina için Mundo Boca radyosunun yorumcusu Luis Alberto Fragossi, açıklamalarda bulundu. Fragossi, Medina'yı şu sözlerle açıkladı: "Çok nadir görülen bir dinamiğe sahip. Her zaman çok koşan, rakip sahada çok iyi pres yapma yeteneği var. Çok hareketli. Topu çok iyi kullanıyor. Uzun ve orta mesafe bitiriciliği çok iyi. En iyi kullanılacağı yer 9 numaranın arkası. Ancak birçok pozisyonda oynayabilir."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Her pozisyonda rahat oynuyor
Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katacağı Cristian Medina için Mundo Boca radyosunun yorumcusu Luis Alberto Fragossi, açıklamalarda bulundu. Fragossi, Medina'yı şu sözlerle açıkladı: "Çok nadir görülen bir dinamiğe sahip. Her zaman çok koşan, rakip sahada çok iyi pres yapma yeteneği var. Çok hareketli. Topu çok iyi kullanıyor. Uzun ve orta mesafe bitiriciliği çok iyi. En iyi kullanılacağı yer 9 numaranın arkası. Ancak birçok pozisyonda oynayabilir."
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