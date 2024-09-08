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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Filip Kostic'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler flaş bir transfer girişimi için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci | fotomac.com.tr) FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:04
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Milli arada Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Kanarya'da Cristian Medina için girişimler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Arjantinli oyuncunun transferinde önemli yol kateden sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun raporu doğrultusunda rotasyonlu kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

KOSTIC TRANSFERİNDE MUTLU SON

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Jose Mourinho Kostic'i Fenerbahçe'ye getiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Temmuz ayında oyuncuyla ilgilenen sarı lacivertliler, oyuncuyla yeniden görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Filip Kostic'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Ünlü Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise, Fenerbahçe, Filip Kostic'i satın alma opsiyonlu birlikte kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Sırp kanat oyuncusuyla Galatasaray'da yakından ilgileniyordu.

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