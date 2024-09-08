TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Filip Kostic'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler flaş bir transfer girişimi için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci | fotomac.com.tr) FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:04
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Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KOSTIC TRANSFERİNDE MUTLU SON
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Jose Mourinho Kostic'i Fenerbahçe'ye getiriyor.
Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Temmuz ayında oyuncuyla ilgilenen sarı lacivertliler, oyuncuyla yeniden görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı.
Filip Kostic'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Ünlü Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise, Fenerbahçe, Filip Kostic'i satın alma opsiyonlu birlikte kiraladı.
Sırp kanat oyuncusuyla Galatasaray'da yakından ilgileniyordu.
Sakatlığı bulunan Filip Kostic bu sezon Juventus formasıyla süre almadı.
Yıldız oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kostic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
FILIP KOSTIC KİMDİR?
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