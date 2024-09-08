FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Osayi Samuel yeniden sakatlık geçirdi. İşte Nijeryalı oyuncunun kaçıracağı maçlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda olmayan Nijeryalı oyuncu ülkesinin aday kadrosundan da çıkarıldı.
OSAYI'DEN KÖTÜ HABER!
Takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncudan antrenmanda kötü haber geldi.
26 yaşındaki futbolcu gün çift kale maçta arka adalesinden yeniden sakatlandı.
DERBİYİ KAÇIRACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun en az 3 maç takımdan uzak kalmasından endişe ediliyor.
Osayi'nin Kasımpaşa, Alanyaspor ve Galatasaray ve Avrupa Ligi'ndeki US Gilloise maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
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