Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Osayi Samuel yeniden sakatlık geçirdi. İşte Nijeryalı oyuncunun kaçıracağı maçlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 14:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren sarı lacivertliler galip gelerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda olmayan Nijeryalı oyuncu ülkesinin aday kadrosundan da çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

OSAYI'DEN KÖTÜ HABER!

Takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncudan antrenmanda kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Son durumu belli oldu

26 yaşındaki futbolcu gün çift kale maçta arka adalesinden yeniden sakatlandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler İzmir'de İzlanda'yı konuk ediyor! Milliler İzmir'de İzlanda'yı konuk ediyor! 14:21
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 13:53
Romanya - Litvanya maçı ne zaman? Romanya - Litvanya maçı ne zaman? 13:29
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? 13:23
Karadağ - Galler maçı ne zaman? Karadağ - Galler maçı ne zaman? 13:18
F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! 13:16
Daha Eski
Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman? Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman? 13:16
Norveç - Avusturya maçı ne zaman? Norveç - Avusturya maçı ne zaman? 13:14
Buruk onay verdi! Orta saha Napoli’den Buruk onay verdi! Orta saha Napoli’den 12:36
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! 12:30
Umut Bozok'ta planler değişti! Umut Bozok'ta planler değişti! 11:26
Milli basketbolcu hayatını kaybetti Milli basketbolcu hayatını kaybetti 11:22