TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor
Cristian Medina transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın kulübünden olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Sebastian Szymanski'nin milli takımdan arkadaşını transfer listesine alan Kanarya, orta saha transferini noktalandırmak istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe yönetimi, Cristian Medina için Boca Juniors'a teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da Arjantin ekibinden olumsuz yanıt geldi.
Medina transferinde umduğunu bulamayan sarı lacivertliler Szymanski'nin milli takım arkadaşına kancayı taktı.
Sarı lacivertliler, Bologna forması giyen Kacper Urbanski'yi listesine ekledi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 19 yaşındaki orta saha için Bologna'nın kapısı çalınacak.
7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Polonyalı yıldız 8 numara, ön libero ve sol kanatta görev yapabiliyor.
Kacper Urbanski Bologna formasıyla 28 maçta görev aldı.
Polonyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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