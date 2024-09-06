Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Cristian Medina transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın kulübünden olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Sebastian Szymanski'nin milli takımdan arkadaşını transfer listesine alan Kanarya, orta saha transferini noktalandırmak istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 15:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler rotasını orta saha bölgesine çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Sofian Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler Cristian Medina için yoğun mesai harcıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Fenerbahçe yönetimi, Cristian Medina için Boca Juniors'a teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da Arjantin ekibinden olumsuz yanıt geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Medina transferinde umduğunu bulamayan sarı lacivertliler Szymanski'nin milli takım arkadaşına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Sarı lacivertliler, Bologna forması giyen Kacper Urbanski'yi listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 19 yaşındaki orta saha için Bologna'nın kapısı çalınacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Polonyalı yıldız 8 numara, ön libero ve sol kanatta görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kacper Urbanski harekatı! Szymanski'nin arkadaşı geliyor

Kacper Urbanski Bologna formasıyla 28 maçta görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Urbanski harekatı! F.Bahçe'den Urbanski harekatı! 15:47
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! 14:51
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 14:16
Galler - Türkiye maçı detayları! Galler - Türkiye maçı detayları! 14:01
Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü 13:58
F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! 13:51
Daha Eski
Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı 13:27
Orta sahaya Philip Billing sürprizi! Orta sahaya Philip Billing sürprizi! 13:04
Türkiye - İzlanda maçının hakemi açıklandı! Türkiye - İzlanda maçının hakemi açıklandı! 12:30
"Teşekkürler, Baba" "Teşekkürler, Baba" 12:23
Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! 12:12
Yunanistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? Yunanistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? 12:06