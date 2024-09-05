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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için kolları sıvadı. Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, genç yıldızın alternatifini yine Arjantin'de buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 18:09
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Transferi büyük ölçüde tamamlayan sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi orta saha ve sol bek arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, önceliği orta saha transferine vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemindeki 1 numaralı isimse Boca Juniors forması giyen Cristian Medina...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Sarı-lacivertliler, Arjantinli orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay teklif etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Boca Juniors ise Fenerbahçe'de 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Medina ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Boca Juniors ile bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

22 yaşındaki futbolcunun transferi, 4 Eylül Çarşamba günü 01.00 itibarıyla sona eren UEFA listesine de yetiştirilemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Cristian Medina'yı yaz transfer döneminin son günü olan 13 Eylül'e kadar yetiştirmek isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcunun alternatifini yine aynı ülkede buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

MEDINA OLMAZSA LESCANO

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Argentinos Juniors forması giyen Alan Lescano'yu gündemine aldığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

0221.com.ar adlı sitede yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 9 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferinden sonuç alamazsa Alan Lescano'ya yöneleceği ve genç futbolcunun ikinci seçenek olarak değerlendirildiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Alan Lescano, geçtiğimiz sezon Argentinos Juniors formasıyla 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Arjantinli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

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