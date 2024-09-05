TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için kolları sıvadı. Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, genç yıldızın alternatifini yine Arjantin'de buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemindeki 1 numaralı isimse Boca Juniors forması giyen Cristian Medina...
Sarı-lacivertliler, Arjantinli orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay teklif etmişti.
Boca Juniors ise Fenerbahçe'de 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.
Medina ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Boca Juniors ile bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.
22 yaşındaki futbolcunun transferi, 4 Eylül Çarşamba günü 01.00 itibarıyla sona eren UEFA listesine de yetiştirilemedi.
Cristian Medina'yı yaz transfer döneminin son günü olan 13 Eylül'e kadar yetiştirmek isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcunun alternatifini yine aynı ülkede buldu.
MEDINA OLMAZSA LESCANO
Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Argentinos Juniors forması giyen Alan Lescano'yu gündemine aldığını yazdı.
9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
0221.com.ar adlı sitede yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 9 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferinden sonuç alamazsa Alan Lescano'ya yöneleceği ve genç futbolcunun ikinci seçenek olarak değerlendirildiği yazıldı.
Alan Lescano, geçtiğimiz sezon Argentinos Juniors formasıyla 33 maça çıktı.
Arjantinli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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