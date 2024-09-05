TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Medina olmazsa Lescano gelecek

Medina ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Boca Juniors ile bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Cristian Medina'yı yaz transfer döneminin son günü olan 13 Eylül'e kadar yetiştirmek isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcunun alternatifini yine aynı ülkede buldu.