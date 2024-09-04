Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a göndermişti. Milli oyuncu, İngiltere'ye gittikten kısa bir süre sonra sarı-lacivertli yetkililere sürpriz bir telefon açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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İngiliz ekibi, 24 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Euro bonus bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz hafta yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz bir telefon geldi.
SAMANDIRA'YA GELMEK İÇİN İZİN İSTEDİ
Hürriyet'in haberine göre; 17 yaşında geldiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başlarken, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'da ziyaret için izin istedi.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra kısa bir süre geçmesine rağmen çok özlediği eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemesi sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.
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