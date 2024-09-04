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Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a göndermişti. Milli oyuncu, İngiltere'ye gittikten kısa bir süre sonra sarı-lacivertli yetkililere sürpriz bir telefon açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 11:23
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Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyordu.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Fenerbahçe formasını giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Euro bonus bedeli ödenecektir.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Geçtiğimiz hafta yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz bir telefon geldi.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

SAMANDIRA'YA GELMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; 17 yaşında geldiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başlarken, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'da ziyaret için izin istedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı! Fenerbahçe'yi aradı ve...

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra kısa bir süre geçmesine rağmen çok özlediği eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemesi sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.

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