Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle geldi. Sarı lacivertli ekip, ezeli rakibinin listesindeki isim için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi ve talep ettiği ücret. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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KARİYERIİDE İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI
Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında ülke dışına çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, 2019- 2024 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrıldığı için bonservisi elinde.
Bu durumu fırsat olarak gören sarı-lacivertliler, senelik 5 milyon Euro isteyen ve imza parası talep eden İspanyol stoperle anlaşmak için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışacak.
Sarı kırmızılıların da istediği oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Mario Hermoso, Real Madrid'in U17, U18, U19 ve C takımlarında forma giydi. Buradan Real Castilla'nın yolunu tutan fubolcu, sonrasında Real Valladolid'e kiralandı.
Espanyol'a 12.5 milyon Euro bonservisle giden stoper, 25 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu.
La Liga'da toplam 185 maça çıktı. 10 gol-5 asist kaydetti. Kariyeri boyunca ise 304 karşılaşmada forma giydi. 15 gol-12 asiste imza attı. Hermoso, İspanya Milli Takım formasını ise 5 kez terletti.
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