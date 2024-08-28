Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle geldi. Sarı lacivertli ekip, ezeli rakibinin listesindeki isim için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi ve talep ettiği ücret. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Orta sahaya kaliteli bir isim arayan Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı stoper isteği nedeniyle bu bölge için temaslara başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

TAKVİM'in haberine göre, sarı lacivetlilerin sportif direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

KARİYERIİDE İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI

Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında ülke dışına çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, 2019- 2024 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrıldığı için bonservisi elinde.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Bu durumu fırsat olarak gören sarı-lacivertliler, senelik 5 milyon Euro isteyen ve imza parası talep eden İspanyol stoperle anlaşmak için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Sarı kırmızılıların da istediği oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Mario Hermoso, Real Madrid'in U17, U18, U19 ve C takımlarında forma giydi. Buradan Real Castilla'nın yolunu tutan fubolcu, sonrasında Real Valladolid'e kiralandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Espanyol'a 12.5 milyon Euro bonservisle giden stoper, 25 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

La Liga'da toplam 185 maça çıktı. 10 gol-5 asist kaydetti. Kariyeri boyunca ise 304 karşılaşmada forma giydi. 15 gol-12 asiste imza attı. Hermoso, İspanya Milli Takım formasını ise 5 kez terletti.

F.Bahçe'den flaş hamle! Ferdi'nin yerine...
G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
DİĞER
GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Akıl vermek yerine..."
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail'in Kudüs'teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
F.Bahçe'de İrfan Can için flaş karar!
Buruk: Birinci sorumlu benim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:53
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:52
Buruk: Birinci sorumlu benim! Buruk: Birinci sorumlu benim! 01:40
G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam 01:40
G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda 01:40
F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! 01:40
Daha Eski
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 01:40
G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! 01:40
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:40
Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:40
G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! 01:40
Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! 01:40