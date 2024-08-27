Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Transferde vites artırma kararı alan Fenerbahçe, stoper bölgesine de takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, Fred'in kankası o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoper arayışları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, İngiliz devi Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Portekizli teknik adam Mourinho'nun eski öğrencisi olan yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Manchester United'ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek oluşu da Kanarya'nın elini güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

Defansın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Lindelöf'ün, eski hocası Mourinho faktörünün de etkisiyle Sarı-Lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor

İngiltere'de transfer sezonu ay sonunda sona eriyor. Bu tarihten sonra İngiliz ekibinin Lindelöf'ü bırakması bekleniyor.

Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek
DİĞER
Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı
CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı “Basit Onarım Belgesi” üzerinden yapılmış
Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...
F.Bahçe'den Dorgu için dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:39
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:38
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 00:00
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 23:56
Fırtına'da ayrılık açıklandı! Fırtına'da ayrılık açıklandı! 23:21
Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu 23:21
Daha Eski
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi 23:21
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! 23:21
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 23:21
Trabzon'dan flaş Fountas kararı! Trabzon'dan flaş Fountas kararı! 23:21
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 23:21
F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! 23:21