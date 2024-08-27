TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Fred'in kankası geliyor
Transferde vites artırma kararı alan Fenerbahçe, stoper bölgesine de takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, Fred'in kankası o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Manchester United'ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek oluşu da Kanarya'nın elini güçlendiriyor.
Defansın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Lindelöf'ün, eski hocası Mourinho faktörünün de etkisiyle Sarı-Lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.
İngiltere'de transfer sezonu ay sonunda sona eriyor. Bu tarihten sonra İngiliz ekibinin Lindelöf'ü bırakması bekleniyor.
DİĞER