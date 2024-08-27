FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferi için Brighton ile dev bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışmıştı. Ancak milli yıldızın transferi sonrası sarı lacivertlilerde şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kalan paranın yüzde 50'si Bankalar Birliği anlaşması gereği elden çıkacak. Ferdi Kadıoğlu transferi sonrası Fenerbahçe'ye transfer gelirinden yüzde 44 kalacak.
Transferin 30 milyon Euro bittiği düşünülürse Fenerbahçe'nin eline geçecek para 13 milyon Euro olacak.
Sarı-Lacivertliler, rekor bir ücretle Brighton'a sattığı Ferdi'den daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyordu.
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