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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferi için Brighton ile dev bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışmıştı. Ancak milli yıldızın transferi sonrası sarı lacivertlilerde şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan Fenerbahçe'nin eline kesintilerle birlikte çok az bir para geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler'in İngiliz ekibiyle 30 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, bu gelirin yüzde 2.5'ini yetiştirme bedeli olarak Nijmegen'e verecek. Ayrıca Hollanda kulübüne yüzde 10 satış payı gidecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Kalan paranın yüzde 50'si Bankalar Birliği anlaşması gereği elden çıkacak. Ferdi Kadıoğlu transferi sonrası Fenerbahçe'ye transfer gelirinden yüzde 44 kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Transferin 30 milyon Euro bittiği düşünülürse Fenerbahçe'nin eline geçecek para 13 milyon Euro olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-Lacivertliler, rekor bir ücretle Brighton'a sattığı Ferdi'den daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyordu.

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