FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı son günlerde Atalanta ile anılan Brezilyalı stopere bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından İngiltere'ye giden yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası takıma veda edecek olan isimlerden birinin de Rodrigo Becao olacağı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezon başında Udinese'den transfer edilen deneyimli savunma oyuncusunun Jose Mourinho'nın gözüne giremediği öne sürülmüştü.
Satış listesine konulan Becao için Atalanta'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.
Serie A ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif daha yapacağı öğrenilirken, bir başka Serie A ekibi daha Becao'ya talip oldu.
TORINO DA İSTİYOR
İtalyan basını, Atalanta ile birlikte Torino'nun da Rodrigo Becao'ya talip olduğunu yazdı.
FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTEMİYOR
Sportal.it kaynaklı haberde; Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi kiralamayı kabul etmediği ve oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi istediği aktarıldı.
Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 90 dakika forma giydi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Becao'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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