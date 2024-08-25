FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Satış listesine konulan Becao için Atalanta'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Serie A ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif daha yapacağı öğrenilirken, bir başka Serie A ekibi daha Becao'ya talip oldu.