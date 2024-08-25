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FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı son günlerde Atalanta ile anılan Brezilyalı stopere bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 12:03
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı sarı-lacivertlilerde Joao Pedro ve Miguel Crespo'nun ardından takımın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu da takıma veda etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Yönetim, milli sol bekin transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile bonuslarla beraber 35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından İngiltere'ye giden yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzaladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası takıma veda edecek olan isimlerden birinin de Rodrigo Becao olacağı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Geçtiğimiz sezon başında Udinese'den transfer edilen deneyimli savunma oyuncusunun Jose Mourinho'nın gözüne giremediği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Satış listesine konulan Becao için Atalanta'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Serie A ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif daha yapacağı öğrenilirken, bir başka Serie A ekibi daha Becao'ya talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

TORINO DA İSTİYOR

İtalyan basını, Atalanta ile birlikte Torino'nun da Rodrigo Becao'ya talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTEMİYOR

Sportal.it kaynaklı haberde; Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi kiralamayı kabul etmediği ve oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 90 dakika forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Rodrigo Becao paylaşılamıyor! Transferi için birbirlerine girdiler

Brezilyalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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