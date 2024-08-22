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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının sebebi olduğu ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, yönetime söz vermesine rağmen Mourinho'nun sol bek planını öğrenince Brighton'a evet dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a gitmek için artık gün sayıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Fenerbahçe ve İngiliz kulübü 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, artık sadece bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yapılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Bu hafta sonuna kadar Ferdi'nin Ada'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre, Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Ancak tatil bitimi kampa katılan yıldız futbolcu hem idmanlar hem de hazırlık maçlarının ardından Jose Mourinho'nun sol bekte 1. opsiyon olarak kendisi yerine Oosterwolde'yi gördüğünü fark etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Bazı maçlarda hücumun solunda oynatılan Ferdi bu durumdan büyük rahatsızlık duydu ve 5 büyük ligde majör bir kulübe gitmek istemesine rağmen Brighton'ın teklifini gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı!

Milli futbolcu yönetimin yeni sözleşme teklifi ve ısrarlı tutumuna rağmen Mourinho ile sorunlar yaşayabileceğini düşündüğü için İngiliz kulübüne "evet" dedi.

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