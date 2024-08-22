FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının sebebi olduğu ortaya çıktı!

Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre, Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi.