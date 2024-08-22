FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının sebebi olduğu ortaya çıktı!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, yönetime söz vermesine rağmen Mourinho'nun sol bek planını öğrenince Brighton'a evet dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre, Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi.
Ancak tatil bitimi kampa katılan yıldız futbolcu hem idmanlar hem de hazırlık maçlarının ardından Jose Mourinho'nun sol bekte 1. opsiyon olarak kendisi yerine Oosterwolde'yi gördüğünü fark etti.
Bazı maçlarda hücumun solunda oynatılan Ferdi bu durumdan büyük rahatsızlık duydu ve 5 büyük ligde majör bir kulübe gitmek istemesine rağmen Brighton'ın teklifini gündemine aldı.
Milli futbolcu yönetimin yeni sözleşme teklifi ve ısrarlı tutumuna rağmen Mourinho ile sorunlar yaşayabileceğini düşündüğü için İngiliz kulübüne "evet" dedi.
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