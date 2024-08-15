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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından milli yıldızın transferini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 18:09
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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağın karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

99 puanla 2. sırada kapattığı 2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Kanarya, transferlerini de tek tek açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar 6 ismi takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Ayrılıklarını devam edeceği sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimse Ferdi Kadıoğlu...

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Yıldız futbolcu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği başarıılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, Adı Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund ve Napoli gibi takımlarla da anılan Ferdi için en iyi teklifi Brighton'dan aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için yapılan bu teklife henüz cevap vermezken, milli oyuncunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

FERDİ BRIGHTON İLE ANLAŞTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşma sağladığını yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Romano, Ferdi'nin Premier Lig'de oynamak istediğini ve iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Milli futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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