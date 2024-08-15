FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından milli yıldızın transferini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar 6 ismi takıma kazandırdı.
Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı.
Ayrılıklarını devam edeceği sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimse Ferdi Kadıoğlu...
Yıldız futbolcu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği başarıılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Sarı-lacivertliler, Adı Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund ve Napoli gibi takımlarla da anılan Ferdi için en iyi teklifi Brighton'dan aldı.
Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro teklif etti.
Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için yapılan bu teklife henüz cevap vermezken, milli oyuncunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
FERDİ BRIGHTON İLE ANLAŞTI
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşma sağladığını yazdı.
Romano, Ferdi'nin Premier Lig'de oynamak istediğini ve iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.
Milli futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
DİĞER