FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Transferi böyle duyurdu

Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro teklif etti.

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için yapılan bu teklife henüz cevap vermezken, milli oyuncunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.