Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!
Türk takımlarının uzun süre yakından ilgilendiği Danilo Pereira'nın, gideceği kulüp belli oldu. PSG'de forma giyen Portekizli oyuncunun transfer tercihi netleşti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:06
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NTV Spor'un derlediği habere göre,Danilo Pereira'nın transferinin ağustos ayının sonuna kadar resmiyete kavuşması bekleniyor.
Futbolcunun şu an için tercihini Porto'dan yana kullandığı belirtliyor.
PSG yönetiminin de eylül ayında 33 yaşına basacak olan Danilo'nun ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
PSG'deki kariyerinde toplam 157 maçta forma giyen Portekizli oyuncu 10 gol ve 3 asist istatistiklerini yakalamıştı.
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