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Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

Türk takımlarının uzun süre yakından ilgilendiği Danilo Pereira'nın, gideceği kulüp belli oldu. PSG'de forma giyen Portekizli oyuncunun transfer tercihi netleşti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:06
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Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin takımda düşünmediği Danilo ile Türkiye'den birçok takımın ilgilendiği biliniyordu. Fransız basınında çıkan haberlere göre 32 yaşındaki oyuncu sıradaki takımını duyurdu.

Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

Fransız basınından Foot Mercato'nun iddiasına göre teknik direktör Luis, bu sezon Pereira'yı kadroda düşünmüyor.

Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

Haberde, 32 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği ancak trasferin gerçekleşmediği hatırlatılarak, yıldız futbolcuya eski takımı Porto'nun yanı sıra birçok Türk kulübünün ilgi göstediği belirtildi.

Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

NTV Spor'un derlediği habere göre,Danilo Pereira'nın transferinin ağustos ayının sonuna kadar resmiyete kavuşması bekleniyor.

Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

Futbolcunun şu an için tercihini Porto'dan yana kullandığı belirtliyor.

Türk takımlarının radarındaki Danilo Pereira, tercihini açıkladı!

PSG yönetiminin de eylül ayında 33 yaşına basacak olan Danilo'nun ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

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