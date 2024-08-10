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Fener'e sıcak

FOOTBALL.ITALIA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Amrabat'la ilgilendiğini ancak sarı-lacivertlilerin daha ciddi bir teklif yaptığını yazdı. Ancak haberde; Fiorentina'nın bu teklifleri yeterli bulmadığının da altı çizildi. Hitc.com'dan Greameme Bailey'in özel haberine göre ise; Amrabat, Manchester'dan istediği teklifi alamadığı için Jose Mourinho'nun yanına gitmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fener'e sıcak
FOOTBALL.ITALIA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Amrabat'la ilgilendiğini ancak sarı-lacivertlilerin daha ciddi bir teklif yaptığını yazdı. Ancak haberde; Fiorentina'nın bu teklifleri yeterli bulmadığının da altı çizildi. Hitc.com'dan Greameme Bailey'in özel haberine göre ise; Amrabat, Manchester'dan istediği teklifi alamadığı için Jose Mourinho'nun yanına gitmeye sıcak bakıyor.
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