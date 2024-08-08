FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanırken yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'ye de 2 takım birden talip oldu. İşte milli futbolcunun peşinde olan o takımlar... FB SPOR HABERLERİ
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Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre; milli yıldızı Fransız devi Monaco ile İtalyan Lazio istiyor.
İki kulübün de İrfan Can için geçtiğimiz haftalarda resmi temaslara başladığı da haberin detayında paylaşıldı.
Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.
20 MİLYON EURO
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yle sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için istediği bonservis bedeli ise yaklaşık 20 milyon euro.
İrfan Can'ın Lugano ve Lille maçlarında ilk 11 başlamamasının nedenin de transfer görüşmeleri olduğu vurgulandı.
Taraflar anlaşırsa İrfan yuvadan uçacak.
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