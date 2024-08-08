FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre; milli yıldızı Fransız devi Monaco ile İtalyan Lazio istiyor.

İki kulübün de İrfan Can için geçtiğimiz haftalarda resmi temaslara başladığı da haberin detayında paylaşıldı.

