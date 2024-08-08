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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanırken yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'ye de 2 takım birden talip oldu. İşte milli futbolcunun peşinde olan o takımlar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre; milli yıldızı Fransız devi Monaco ile İtalyan Lazio istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

İki kulübün de İrfan Can için geçtiğimiz haftalarda resmi temaslara başladığı da haberin detayında paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

20 MİLYON EURO

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yle sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devleri talip oldu!

Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için istediği bonservis bedeli ise yaklaşık 20 milyon euro.

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