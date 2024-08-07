Spor yazarları Lille - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Oyuncu seçimleri de ilginç. Yılların kurt hocası Krunic ile maça başlıyor. Daha bir hafta önce 45'te oyundan aldığı Krunic'i. O çıktıktan sonra takımın oyunu temposu ne kadar değiştiği halde yine seçimini böyle yapıyor. İki düz "altı", İsmail ve Krunic ile oynadığın halde bu kadar net pozisyon verip, özellikle Ferdi'nin kanadından yapılan bindirmelere de ekstra yardım gelmemesi de ilginç. Fred'in sakatlığı buna gerekçe ise, bıraksınlar bu işi yapmayı...