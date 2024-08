Spor yazarları Lille - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Mourinho, Lille tam oyundan düşmüşken, İrfan Can Kahveci hamlesini yaptı. İrfan Can Kahveci, golü hissetmiş olacak ki Fenerbahçe'ye ceza sahası çizgisi üzerinden bir serbest vuruş kazandırdı. Ve topun başına geçti 'frikik mühendisi' İrfan Can Kahveci! Topu Messivari bir vuruşla 90'a taktı. İşte bu be! Gerçekten muazzam bir serbest vuruş golü attı İrfan Can! İrfan Can, bu golü hep atıyor, yine attı! Helal olsun! Golden sonra Yusuf Dikeç selamı da çok anlamlıydı!