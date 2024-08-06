TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen tecrübeli oyuncu için başkan Ali Koç, ve teknik direktör Mourinho, ikna turlarına başladı.

10 MİLYON EURO ÖNERİLDİ



Sarı-lacivertlilerin, Barça'ya 10 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ve Katalan kulübünün de buna sıcak baktığı belirtildi.

