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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika transfer haberleri...Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı gelmek üzere. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımın en büyük hayali olan İlkay Gündoğan için resmen devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin yapmış olduğu o teklif ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen tecrübeli oyuncu için başkan Ali Koç, ve teknik direktör Mourinho, ikna turlarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

İspanyol ekibiyle 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunan İlkay için Fenerbahçe, bonservis ödemeyi bile göze almış durumda...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

10 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sarı-lacivertlilerin, Barça'ya 10 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ve Katalan kulübünün de buna sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Tek sorun İlkay'ın Galatasaraylı olması... Başkan Ali Koç'un da yakın çevresine; "İlkay'a Fenerbahçe formasını giydirmek istiyorum" dediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Bunun nedeninin de sezon başlamadan Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğün ele geçirilmek istenmesi...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki geleceği kısa sürede netleşecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

AVRUPA'DA GÜNDEM

Hem İspanyol basını hem de Alman basını, Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan'a ilgisini doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

İspanyol AS Gazetesi; Acun Ilıcalı'nın İlkay'la bir görüşme yaptığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı

Alman BILD Gazetesi de Mourinho'nun çok istediği İlkay için Fenerbahçe'nin harekat başlattığını duyurdu

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