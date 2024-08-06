TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay Gündoğan çalımı! Teklif ortaya çıktı
Son dakika transfer haberleri...Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı gelmek üzere. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımın en büyük hayali olan İlkay Gündoğan için resmen devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin yapmış olduğu o teklif ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
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İspanyol ekibiyle 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunan İlkay için Fenerbahçe, bonservis ödemeyi bile göze almış durumda...
10 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Tek sorun İlkay'ın Galatasaraylı olması... Başkan Ali Koç'un da yakın çevresine; "İlkay'a Fenerbahçe formasını giydirmek istiyorum" dediği iddia edildi.
Bunun nedeninin de sezon başlamadan Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğün ele geçirilmek istenmesi...
İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki geleceği kısa sürede netleşecek.
AVRUPA'DA GÜNDEM
Hem İspanyol basını hem de Alman basını, Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan'a ilgisini doğruladı.
İspanyol AS Gazetesi; Acun Ilıcalı'nın İlkay'la bir görüşme yaptığını yazdı.
Alman BILD Gazetesi de Mourinho'nun çok istediği İlkay için Fenerbahçe'nin harekat başlattığını duyurdu
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