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Avrupa’ya gitmek istiyor
Fenerbahçe'de gidecek futbolcuların çokluğu can sıkarken, oyuncuların gelen teklifleri beğenmemesi de ayrı bir problem oldu. Süper Lig'den dört takımın kadrosuna katmak istediği Miguel Crespo gelen bu tekliflerin hepsini reddetti ve yönetime, "Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi. Avrupa'dan da Portekizli oyuncuya henüz bir teklif gelmedi.
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