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Yeni 'Joker' Ferdi
Sarı lacivertlilerde orta sahada mevcut kadro içerisinden de çözümler aranacak. Burada Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkacak. Jose Mourinho'nun çok beğendiği Ferdi'nin zaman zaman ortada da kullanılması bekleniyor. Mourinho'nun 8 numarada milli futbolcuyu düşündüğü ve çift yönlü oyunundan faydalanmak istediği bildirildi. Ferdi kariyerinde 10 numara olarak oynamıştı.
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