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Yeni 'Joker' Ferdi

Sarı lacivertlilerde orta sahada mevcut kadro içerisinden de çözümler aranacak. Burada Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkacak. Jose Mourinho'nun çok beğendiği Ferdi'nin zaman zaman ortada da kullanılması bekleniyor. Mourinho'nun 8 numarada milli futbolcuyu düşündüğü ve çift yönlü oyunundan faydalanmak istediği bildirildi. Ferdi kariyerinde 10 numara olarak oynamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Yeni 'Joker' Ferdi
Sarı lacivertlilerde orta sahada mevcut kadro içerisinden de çözümler aranacak. Burada Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkacak. Jose Mourinho'nun çok beğendiği Ferdi'nin zaman zaman ortada da kullanılması bekleniyor. Mourinho'nun 8 numarada milli futbolcuyu düşündüğü ve çift yönlü oyunundan faydalanmak istediği bildirildi. Ferdi kariyerinde 10 numara olarak oynamıştı.
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