Gözler hep 'orta'da

Orta sahada güçlü ve iyi bir 6 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin yıllardan beri devam eden transfer çalışmaları devam ediyor. Son yıllarda nerdeyse her transfer döneminde '6 numara' konusu gündeme taşındı. 2018-2019 sezonu başında Josef de Souza'nın gitmesinden sonra kadroya Jailson dahil edilmişti. Ardından 2019-2020 sezonunda büyük beklentilerle Luiz Gustavo getirildi. 2020-2021 sezonunda bu kez Jose Sosa'ya imza attırıldı. 2021-2022 sezonunda ise sürpriz Miguel Crespo transferi geldi. 2022-2023 sezonunda Willian Arao sarı lacivertli formayı giyerken, 2023- 2024 sezonunun devre arasında da Rade Krunic transfer edildi. Bu sezon başında da bir kez daha 6 numaraya iyi bir takviye planlanıyor.

EN İSTİKRARLISI GUSTAVO

Son dönemde orta sahada hep farklı 6 numaralar transfer eden Fenerbahçe'de en istikrarlı isim Luiz Gustavo oldu. 2019'da Marsilya'dan gelen Brezilyalı futbolcu 97 resmi maça çıkarken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Gustavo, Fenerbahçe'de hiç kupa kazanmadı.