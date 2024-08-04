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Gözler hep 'orta'da

Fenerbahçe’de son yılların en büyük transfer gündemi hep orta saha oldu. Her yıl bir ‘6 numara’ gelse de istikrar bulunamadı, bu sezon başında yine arayış başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Gözler hep 'orta'da

Orta sahada güçlü ve iyi bir 6 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin yıllardan beri devam eden transfer çalışmaları devam ediyor. Son yıllarda nerdeyse her transfer döneminde '6 numara' konusu gündeme taşındı. 2018-2019 sezonu başında Josef de Souza'nın gitmesinden sonra kadroya Jailson dahil edilmişti. Ardından 2019-2020 sezonunda büyük beklentilerle Luiz Gustavo getirildi. 2020-2021 sezonunda bu kez Jose Sosa'ya imza attırıldı. 2021-2022 sezonunda ise sürpriz Miguel Crespo transferi geldi. 2022-2023 sezonunda Willian Arao sarı lacivertli formayı giyerken, 2023- 2024 sezonunun devre arasında da Rade Krunic transfer edildi. Bu sezon başında da bir kez daha 6 numaraya iyi bir takviye planlanıyor.

EN İSTİKRARLISI GUSTAVO

Son dönemde orta sahada hep farklı 6 numaralar transfer eden Fenerbahçe'de en istikrarlı isim Luiz Gustavo oldu. 2019'da Marsilya'dan gelen Brezilyalı futbolcu 97 resmi maça çıkarken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Gustavo, Fenerbahçe'de hiç kupa kazanmadı.

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