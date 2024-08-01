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Tanıdık rakip: Genesio

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Fransa'dan Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe'yi burada tanıdık bir rakip bekleyecek. 2022'de Rennes'nin başında iken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile iki maç yapan Bruno Genesio bu kez Lille'in başında rakip olacak. Sarı-lacivertliler Genesio'nun takımıyla 2-0'dan 2-2 ve 3-0'dan 3-3'lük maçlar oynamıştı. Öte yandan Lille, yıldız forvet Jonathan David'in yanısıra yeni transferleri Mechelen'den orta saha Mukau, Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe ve Trabzonspor'dan gelen sağ bek Menuier dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Tanıdık rakip: Genesio
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Fransa'dan Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe'yi burada tanıdık bir rakip bekleyecek. 2022'de Rennes'nin başında iken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile iki maç yapan Bruno Genesio bu kez Lille'in başında rakip olacak. Sarı-lacivertliler Genesio'nun takımıyla 2-0'dan 2-2 ve 3-0'dan 3-3'lük maçlar oynamıştı. Öte yandan Lille, yıldız forvet Jonathan David'in yanısıra yeni transferleri Mechelen'den orta saha Mukau, Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe ve Trabzonspor'dan gelen sağ bek Menuier dikkat çekiyor.
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