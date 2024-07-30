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Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşti. Fenerbahçe'nin Lille ile eşleşmesinin ardından Lille ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı? Peki, Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:38 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:38
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Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Fenerbahçe - Lille eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından müsabakayla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille ile Fenerbahçe arasında Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Salı ya da 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati ve yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

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