Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Fenerbahçe - Lille eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından müsabakayla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille ile Fenerbahçe arasında Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Salı ya da 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati ve yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.